🔥🔄Канселу в «Ман Сити», Данило уехал в «Юве», «Пэлас» предложил 23 млн фунтов за Чалова. Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Ювентус» продал защитника Жоау Канселу в «Манчестер Сити» за 65 млн евро и купил Данило за 37 млн.

2. «Кристал Пэлас» предложил 23 млн фунтов за форварда ЦСКА Федора Чалова, который настроен на переход. Армейцы уже рассматривают варианты замены: это Шомуродов из «Ростова» и Соболев из «Крыльев Советов».

3. «Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку. Итальянцы близки к покупке форварда за 65+12 млн фунтов.

4. Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался от аренды в «Тоттенхэм».

5. «Реал» начал предметные переговоры о трансфере Неймара.

6. Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал» и отказался тренироваться с «Челси». Кроме того, «Арсенал» согласовал личный контракт с защитником «Ювентуса» Ругани.

7. «МЮ» приостановил переговоры о трансфере Эриксена. В клубе считают, что игрок выберет Испанию.

8. ЦСКА и «Фиорентина» интересуются хавбеком «Флуминенсе» Педро Абреу. За него хотят 15 млн евро

9. «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным или отдать его в аренду в «Сочи». Александр Медведев сказал, что переговоры с «Сочи» уже в завершающей стадии.