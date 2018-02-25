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Сергей Устюгов: «Обидно, когда футболистам дают ЗМС за восьмое место на ЧМ. Это обесценивает спортивные победы»

Теги Сборная России по футболу лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился мнением о присвоении игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта.

«Мы все время на сборах и часто выпадаем из информационной повестки, плохо представляем, что и как происходит у нас в стране. Бывает, приедешь домой, в Екатеринбург, включишь телевизор и становится дико: узнаешь, что повысили пенсионный возраст.

Как у нас все устроено в детско-юношеском спорте? Тренеру платят стипендию за результаты его спортсменов. Поэтому он выжимает юного человека до тех пор, пока тот выжимается. А то, что у него проблемы начинаются со здоровьем – плевать: давай следующего, заходи – народу в стране много. И так из года в год.

Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах», – сказал Устюгов. 

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