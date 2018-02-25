Сергей Устюгов: «Обидно, когда футболистам дают ЗМС за восьмое место на ЧМ. Это обесценивает спортивные победы»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам поделился мнением о присвоении игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта.

«Мы все время на сборах и часто выпадаем из информационной повестки, плохо представляем, что и как происходит у нас в стране. Бывает, приедешь домой, в Екатеринбург, включишь телевизор и становится дико: узнаешь, что повысили пенсионный возраст.

Как у нас все устроено в детско-юношеском спорте? Тренеру платят стипендию за результаты его спортсменов. Поэтому он выжимает юного человека до тех пор, пока тот выжимается. А то, что у него проблемы начинаются со здоровьем – плевать: давай следующего, заходи – народу в стране много. И так из года в год.

Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах», – сказал Устюгов.

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