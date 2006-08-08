ЦСКА может купить Комличенко или Джорджевича на замену Чалову

ЦСКА планирует приобрести нового форварда в случае перехода Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Клуб из Лондона намерен подписать 21-летнего нападающего в последний день трансферного окна в АПЛ и готов заплатить за него 23 млн фунтов.
В качестве замены Чалову армейцы рассматривают кандидатуры Николая Комличенко («Млада-Болеслав») и Луки Джорджевича («Зенит»).
Комличенко ведет переговоры с «Локомотивом», но ЦСКА готов включиться в борьбу за игрока, сообщает «Чемпионат».
По информации Betting Insider, ЦСКА также может купить форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.
Четвертым вариантом для команды Виктора Гончаренко является Александр Соболев из «Крыльев Советов».