ЦСКА может купить Комличенко или Джорджевича на замену Чалову

планирует приобрести нового форварда в случае перехода в «Кристал Пэлас».

Клуб из Лондона намерен подписать 21-летнего нападающего в последний день трансферного окна в АПЛ и готов заплатить за него 23 млн фунтов.

В качестве замены Чалову армейцы рассматривают кандидатуры («Млада-Болеслав») и Луки Джорджевича («Зенит»).

Комличенко ведет переговоры с «Локомотивом», но ЦСКА готов включиться в борьбу за игрока, сообщает «Чемпионат».

По информации Betting Insider, ЦСКА также может купить форварда Эльдора Шомуродова.

Четвертым вариантом для команды Виктора Гончаренко является Александр Соболев из «Крыльев Советов».