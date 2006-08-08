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ЦСКА может купить Комличенко или Джорджевича на замену Чалову

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Млада-Болеслав возможные трансферы Кристал Пэлас Николай Комличенко Лука Джорджевич Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

ЦСКА планирует приобрести нового форварда в случае перехода Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

Клуб из Лондона намерен подписать 21-летнего нападающего в последний день трансферного окна в АПЛ и готов заплатить за него 23 млн фунтов.

В качестве замены Чалову армейцы рассматривают кандидатуры Николая Комличенко («Млада-Болеслав») и Луки Джорджевича («Зенит»).

Комличенко ведет переговоры с «Локомотивом», но ЦСКА готов включиться в борьбу за игрока, сообщает «Чемпионат».

По информации Betting Insider, ЦСКА также может купить форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

Четвертым вариантом для команды Виктора Гончаренко является Александр Соболев из «Крыльев Советов».

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