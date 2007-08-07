Коутиньо отказался от аренды в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отклонил предложение «Тоттенхэма», который рассчитывал взять игрока в аренду.

И сам футболист, и каталонский клуб предпочли бы полноценный трансфер, но маловероятно, что какой-либо из английских клубов заплатит за Коутиньо 80 млн фунтов – именно столько требует «Барселона».

Таким образом, в это межсезонье бразилец едва ли вернется в АПЛ, где он уже выступал за «Ливерпуль».

«Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за Коутиньо. Почеттино позвонил ему, чтобы обсудить переход

L’Equipe: «Арсенал» арендует Коутиньо у «Барселоны»