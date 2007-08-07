«Формула-1» рассматривает возможность проведения гонки в Саудовской Аравии в 2021 году

ведет переговоры по поводу проведения этапа в Саудовской Аравии. Первая гонка в королевстве может пройти уже в 2021 году.

На Ближнем Востоке уже проводятся два этапа «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна и Гран-при Абу-Даби. Предполагается, что гонка в Саудовской Аравии получит собственный временной слот и не будет соседствовать в календаре с другими этапами региона.

Саудовская Аравия подвергается критике за нарушения прав человека, которая усилилась после убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство отменило запрет на получение водительских прав женщинами только в прошлом году. В заявлении, опубликованном «Формулой-1» в 2015 году, говорится о необходимости уважать права человека при работе с различными странами.

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