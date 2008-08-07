Пике о Ла Лиге: «Вместо того, чтобы замечать, насколько мы превосходим остальных, наши победы обесценивают»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о том, что ценность побед команды в преуменьшают.

«Мы выиграли восемь чемпионатов Испании из последних одиннадцати. Ла Лига – один из самых сложных турниров в мире. Нам должны воздать должное за это достижение. Однако наши победы не ценят, потому что мы выигрываем с отрывом в 15 или 20 очков. Вместо того, чтобы замечать, насколько мы превосходим остальных, люди обесценивают наши достижения.

Мы можем бросить чемпионат и кубок Испании, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Однако мы не хотим играть в русскую рулетку. Иногда у тебя все получается, а иногда – нет», – сказал Пике.