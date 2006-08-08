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Кононов перед матчем с «Туном»: «Сыграют две равные команды»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тун Лига Европы Олег Кононов ТАСС Футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги Европы против «Туна».

«Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов

Клубы укомплектованы практически только местными игроками. «Тун» проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку.

У меня и игроков мнение такое – будут играть две равные команды с одной целью.

Искусственное поле? Конечно, нам непривычно, но мы выходим играть, не обращая внимания на поле и судейство

Мы настраиваемся на первую игру, которая идет по графику. Об «Ахмате» и других матчах будем думать потом», – отметил тренер.

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