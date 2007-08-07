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«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Марио Манджукич Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Интер».

По информации миланской журналистки Клаудии Гарсии, стороны полностью согласовали трансфер.

Ожидается, что уже завтра бельгиец прилетит в Италию, в ближайшее время необходимые документы будут подписаны.

Журналист Николо Скира утверждает, что у клубов остаются разногласия в несколько миллионов евро – «Интер» предложил 75 миллионов евро, «МЮ» требует 78 миллионов плюс минимум 5 в качестве бонусов.

«Юнайтед» в качестве замены Лукаку планирует подписать форварда «Ювентуса» Марио Манджукича, но на данный момент переговоры по этому трансферу складываются непросто.

Трансферное окно в АПЛ закрывается в четверг, 8 августа.

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