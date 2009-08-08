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Урош Спайич: «Плохо, когда судья – главная звезда на поле. Он подействовал на результат»

Теги Порту премьер-лига Россия Лига чемпионов судьи Краснодар Тобиас Штилер Урош Спайич Матвей Сафонов Футбол

Защитник «Краснодара» Урош Спайич поделился мнением о первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

После фола Спайича был назначен штрафной, с которого португальцы забили победный мяч.

– Тренер назвал матч равным, согласны?

– Да, этот матч должен был закончиться ничьей. Соперник провел хороший матч, но когда судья – главная звезда на поле, это плохо. Он должен был поставить пенальти в ворота «Порту», не знаю, что он смотрел. Потом он дает штрафной в наши ворота.

Надо посмотреть видео, но я считаю, что никакого контакта не было. Если и был, то совсем маленький. Судья подействовал на результат, это плохо.

Мы делали все, что могли, играли хорошо, показали, что можем играть с таким соперником.

– Почему вы подстраховываете Сафонова на штрафных и как он на это реагирует?

– Он просил, чтобы я помогал. Поздно было, я просто не успел, надо было пораньше идти.

– Вы были в стенке, почему она развалилась?

– Сейчас тяжело говорить, посмотрим видео. Были изменения, чуть не разобрали как надо, плюс усталость, проблемы с концентрацией в концовке матча, – сказал Спайич.

Главным арбитром матча «Краснодар» – «Порту» был немец Тобиас Штилер.

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Во время штрафного Спайич рванул к Сафонову, но никто не помешал голу. Хотя с «Зенитом» это сработало

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