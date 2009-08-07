Давид Луиз хочет перейти в «Арсенал» и отказался тренироваться с «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луиз может перед самым закрытием трансферного окна перейти в «Арсенал».

По данным L’Équipe, переговоры бразильца с «канонирами» находятся в продвинутой стадии.

Однако «Челси» не намерен отпускать 32-летнего игрока, на этой почве разгорелся конфликт.

Защитник отказался тренироваться, так как твердо настроен сменить команду в это межсезонье.

Инсайдер BBC Дэвид Орнстайн подтверждает, что интерес «Арсенала» к Луизу реален, но при этом клуб не отказывается от идеи приобрести защитника «Селтика» Кирана Тирни.

Этим летом на пост технического директора «Арсенала» был назначен соотечественник Луиза Эду, ранее работавший в сборной Бразилии.