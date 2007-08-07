Медведева выступит на Shanghai Trophy. Там же будут Турсынбаева, Синицина и Кацалапов, Забияко и Энберт

Стал известен состав участников турнира Shanghai Trophy, который пройдет 3-5 октября в Шанхае.
Россию на соревнованиях представят следующие фигуристы:
пары – Наталья Забияко и Александр Энберт;
танцы на льду – Виктория Синицина и Никита Кацалапов;
женщины – Евгения Медведева.
Также в турнире примут участие серебряный призер чемпионата мира-2019 Элизабет Турсынбаева и итальянский фигурист, бронзовый призер чемпионата Европы-2019 Маттео Риццо.
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