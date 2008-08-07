Бывший нападающий и сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении карьеры.

«Это было непростое решение. Я не хотел, чтобы этот день когда-нибудь настал, но знал, что когда-то это время придет. Я принял решение закончить карьеру профессионального футболиста», – заявил Форлан.

Последним клубом, в котором выступал Форлан, стал «Китчи» из гонконгской премьер-лиги. В составе этой команды уругваец провел 7 матчей в 2018 году и забил 5 мячей.

Форлан был чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии в составе «МЮ», победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА в составе «Атлетико».

За свою карьеру Форлан провел 112 матчей в составе сборной Уругвая и забил за нее 36 мячей. В 2010 году он занял 4-е место на чемпионате мира в ЮАР и был признан лучшим игроком турнира. В 2011 году он стал победителем Кубка Америки.