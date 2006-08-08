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«Арсенал» близок к подписанию Луиза и Тирни

Теги Челси высшая лига Шотландия Селтик Давид Луиз премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Киран Тирни Футбол

«Арсенал» близок к приобретению защитников Давида Луиза и Кирана Тирни в последний день трансферного окна.

«Канониры» с июня ведут работу над трансфером 22-летнего Тирни из «Селтика», однако все предыдущие предложения лондонцев были отклонены.

Теперь стороны все же пришли к соглашению по сумме сделки, «Арсенал» заплатит за игрока 25 миллионов фунтов, что станет трансферным рекордом для Шотландии.

О возможном переходе Луиза в «Арсенал» из «Челси» стало известно сегодня. Бразилец твердо намерен сменить команду и даже отказался тренироваться вместе с командой.

Ожидается, что «Челси» запросит за Луиза примерно 20 миллионов фунтов. Трансфер 32-летнего футболиста может быть оформлен уже в четверг утром.

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