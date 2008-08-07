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Тренер Бузато, сузивший глаза после матча с Кореей: «Просто праздновал выход на Олимпиаду в Японии. Не хотел никого обидеть»

Теги сборная России жен сборная Южной Кореи жен Серджио Бузато Волейбол

Старший тренер сборной России по волейболу Серджио Бузато заявил, что жест, который он продемонстрировал после матча со сборной Южной Кореи в олимпийском квалификационном турнире, не был оскорбительным.

«Я не хотел никого обидеть. Я очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии.

В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио.

Когда сборная России отобралась на Олимпиаду в Бразилии, я точно так же был счастлив и на радостях станцевал самбу. Я ко всем нациям отношусь с большим уважением. У меня огромный стаж работы в волейболе, в моем списке уже шесть Олимпиад, и ни разу не было ко мне претензий.

Приношу извинения команде Южной Кореи, Федерации волейбола Южной Кореи, болельщикам. Я не хотел обидеть эту нацию, меня неправильно интерпретировали», – сказал Бузато.

Бузато после победы россиянок в матче с Южной Кореей изобразил узкие глаза. Этот жест был расценен Федерацией волейбола Южной Кореи (KVA) как расистский. 

Представители KVA намерены отправить жалобы в Международную федерацию волейбола (FIVB) и во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ), чтобы добиться наказания Бузато. 

Наш тренер сузил глаза после суперпобеды над Кореей. И Корея пожаловались на расизм

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