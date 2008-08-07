Тренер Бузато, сузивший глаза после матча с Кореей: «Просто праздновал выход на Олимпиаду в Японии. Не хотел никого обидеть»

Старший тренер сборной России по волейболу Серджио Бузато заявил, что жест, который он продемонстрировал после матча со сборной Южной Кореи в олимпийском квалификационном турнире, не был оскорбительным.

«Я не хотел никого обидеть. Я очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии.

В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио.

Когда сборная России отобралась на Олимпиаду в Бразилии, я точно так же был счастлив и на радостях станцевал самбу. Я ко всем нациям отношусь с большим уважением. У меня огромный стаж работы в волейболе, в моем списке уже шесть Олимпиад, и ни разу не было ко мне претензий.

Приношу извинения команде Южной Кореи, Федерации волейбола Южной Кореи, болельщикам. Я не хотел обидеть эту нацию, меня неправильно интерпретировали», – сказал Бузато.

Бузато после победы россиянок в матче с Южной Кореей изобразил узкие глаза. Этот жест был расценен Федерацией волейбола Южной Кореи (KVA) как расистский.

Представители KVA намерены отправить жалобы в Международную федерацию волейбола (FIVB) и во Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ), чтобы добиться наказания Бузато.

Наш тренер сузил глаза после суперпобеды над Кореей. И Корея пожаловались на расизм