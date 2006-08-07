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Betting Insider: ЦСКА может купить Шомуродова вместо Чалова. «Ростов» пока не намерен продавать игрока

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Эльдор Шомуродов Федор Чалов Футбол

По информации Betting Insider из источников, близких к клубу, ЦСКА рассматривает вариант приобретения форварда Эльдора Шомуродова из «Ростова» в случае продажи Федора Чалова. «Ростов» пока не намерен продавать своего нападающего.

Напомним, по информации Sky Sports «Кристал Пэлас» предложил за Чалова 23 млн фунтов. Агент нападающего подтвердил факт ведения переговоров.

Шомуродов забил три гола в четырех матчах нового сезона РПЛ – столько же, сколько за 26 игр прошлого розыгрыша. 24-летний нападающий перешел в «Ростов» из узбекского «Бунедкора». Форвард также выступает за сборную Узбекистана, в составе которой забил 13 голов в 35 матчах

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