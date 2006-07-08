Бразилия выиграла Кубок Америки, Месси грозит дисквалификация, стычка Хабиба и Диаса и другие новости утра

1. Бразилия выиграла Кубок Америки впервые за 12 лет, победив в финале Перу (3:1). Это 9-й титул пентакампеоне, на континенте больше лишь у Аргентины (14) и Уругвая (15).

Дани Алвес выиграл 40-й трофей в карьере – это рекорд. 36-летний бразилец назван лучшим игроком турнира, Алиссон – вратарем (пропустил 1 гол в 6 играх, и то с пенальти), Эвертон – бомбардир (3 гола в 6 матчах). У Габи Жезуса комбо: забил, отдал, удалился, пнул бутылку и заплакал.

2. Месси может пропустить Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022 из-за двухлетней дисквалификации от КОНМЕБОЛ. Лео взорвался после бредового удаления в матче за третье место: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого». КОНМЕБОЛ ответила ему: «Нужно уметь принимать результат и решения судей». А арбитр встречи объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечом.

3. Стычка Хабиба и Диаса на UFC 239 в Лас-Вегасе не переросла в драку – охранники разняли бойцов.

4. Гризманн воюет с «Атлетико», новый эпизод сериала о Погба, «Спартаку» интересен сын Хаджи, Сутормин пройдет медосмотр в «Зените». Эти и другие трансферные новости в тематическом дайджесте Sports.ru.

5. Российский дуэт впервые выиграл ЧМ по пляжному волейболу. Стояновский и Красильников были сильнее всех в Гамбурге.

6. США во 2-й раз подряд и в 4-й в истории выиграли женский ЧМ. Американка Рапино получила «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» турнира.

7. В финале Кубка КОНКАКАФ Мексика победила США (1:0), выиграв турнир в 8-й раз. У американцев 6 титулов.

8. Теннис. Медведев оштрафован на 5 500 долларов за неспортивное поведение – он творчески кричал на судью, бил ракеткой по ограде и газону. Томич оспорит штраф за первый круг «Уимблдона» – его лишили всех призовых за непрофессионализм.

9. «Тур де Франс». Jumbo-Visma выиграла 2-й этап, INEOS – 2-я, Katusha-Alpecin – 4-я.

10. НХЛ. Защитник «Баффало» Ристолайнен оштрафован на 120 тысяч евро за превышение скорости в Финляндии. Два игрока задержаны полицией за драку у ночного клуба. Панарин и Бобровский отдыхают на Капри.

11. НБА. «Бруклин» объявил о подписании Кайри Ирвинга. «Хьюстон» попытается заполучить Расселла Уэстбрука. Мозгов хочет «провести еще 3-5 лет на хорошем уровне» и ведет переговоры с «Химками».

12. MotoGP. Гран-при Германии. Маркес в десятый раз подряд победил на «Заксенринге». Вот это конкуренция :)

Цитаты дня:

Лионель Месси: «Мы превосходили Бразилию и заслуживали финала. Футбол был к нам несправедлив»

Дмитрий Тарасов: «Ситуация с «Локо» неприятная, куча разногласий. Я расскажу все»

Эммануэль Макрон: «Мы не смиримся с гомофобией и расизмом на стадионах»