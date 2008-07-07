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«Тур де Франс». 2-й этап. Гонщики проедут командную гонку на время

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Сегодня состоится второй этап «Тур де Франс». Гонщики проедут командную гонку на время.

«Тур де Франс»

2-й этап

Брюссель, Бельгия

Командная гонка на время (TTT)

27,6 км

Профиль/Карта

Начало – 15.30 по московскому времени, трансляция – с 15.20 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Майк Теунссен (Голландия, Jumbo-Visma) – 4.22,47
2. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – 0,04
3. Кэлеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – 0,06
4. Джакомо Ниццоло (Италия, Dimension Data) – 0,10
5. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida) – то же время
6. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)...
22. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step)...
25. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)...
46. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,20...
53. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
56. Стивен Крейсвик (Голландия, Jumbo-Visma)...
64. Ричи Порт (Австралия, Trek-Segafredo)...
67. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)...
76. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)...
81. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 1,38...
87. Майкл Вудс (Канада, EF Education First)
88. Микель Ланда (Испания, Movistar)...
92. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
93. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
103. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
105. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates)...
111. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS) – 2,02...
121. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 2,12...
146. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 2,31

Составы всех команд на «Тур де Франс-2019»

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