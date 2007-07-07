«Локо» взял Суперкубок России, Аргентина – 3-я на Копе, «Орландо» отчислил Мозгова и другие новости утра

1. «Локомотив» победил «Зенит» и в 3-й раз выиграл Суперкубок России. «Локо» взял уже 4-й трофей после возвращения Семина. Как же Палыч хорош!

2. Аргентина одолела Чили и заняла 3-е место на Кубке Америки. Лео Месси был удален в первом тайме за стычку с Меделем и не вышел за медалью.

Сегодня в финале турнира встретятся сборные Бразилии и Перу. Бразильцы в последний раз брали Копу в 2007 году, перуанцы – в 1975-м. В группе пентакампеоны грохнули Перу 5:0. Смогут повторить? Получите 1000 рублей на ставку и ставьте без риска.

3. Уимблдон. Серена, Барти, Квитова вышли в 1/8 финала, Стивенс выбыла. В мужской сетке в 1/8 финала пробились Федерер, Надаль, Нисикори, Куэрри и Соуза. Роджер первым в истории выиграл 350 матчей на «Больших шлемах».

4. Трансферы. «Спартак» объявил об уходе Боккетти, «Милан» купил защитника «Реала» Тео, Кварацхелия заключил 5-летний контракт с «Рубином», а «Атлетико» выкупит Морату у «Челси» летом 2020 года. О других сделках и инсайдах читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

5. «Орландо» отчислил центрового Тимофея Мозгова. По действующему соглашению россиянин должен получить 16,7 млн долларов.

6. В 1/8 финала Кубка Африки Нигерия выбила Камерун, а Египет сенсационно уступил ЮАР.

7. Голландец Майк Теунссен выиграл первый этап веломногодневки «Тур де Франс». Датский гонщик «Астаны» Якоб Фульсан упал за 15 км до финиша и проиграл 1,5 минуты.

8. UFC. Масквидаль нокаутировал Аскрена за 5 секунд – быстрее всех в истории. Нуньес сохранила титул, нокаутировав Холм и другие результаты.

9. Женская сборная России проиграла Швеции на Евробаскете-2019 и во второй раз подряд пропустит Олимпиаду.

10. Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников обыграли американскую пару и вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу.

Цитаты дня.

«Есть много вопросов по судейству. Руки не свистелись, пенальти были». Сергей Семак остался недоволен судейством в Суперкубке.



Яна Рудковская: «Если бы сын был бездарем, то пошел бы в футбол. Но у него талант к фигурному катанию».

Василий Уткин о Сутормине: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно».

Лионель Месси: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого».