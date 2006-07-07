⚔Гризманн воюет с «Атлетико», новый эпизод сериала о Погба, «Спартаку» интересен сын Хаджи. Трансферный дайджест Sports.ru

1. Гризманн воюет с «Атлетико». Он уведомил клуб, что выплатит отступные: это юридическая уловка, чтобы не приступать к тренировкам. И француз, собственно, не приехал на базу клуба.

2. Свежий эпизод сериала о Погба. Поль включен в состав «МЮ» на предсезонное турне. Клуб вроде бы готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены. Но есть информация, что «Ювентус» предложит за француза 120 млн фунтов, а «МЮ» все еще надеется сохранить игрока. Что происходит?🤔

3. «Гуанчжоу Эвергранд» предлагал Моуринью 100 млн евро💰, но Жозе отказал китайцам.

4. «Спартаку» интересен сын Хаджи. Москвичи предложили за 20-летнего румына то ли 12 млн евро, то ли около 10 млн.

5. Новый защитник в «Ювентусе», правда, пока не из «Аякса»: Ромеро из «Дженоа» завтра пройдет медосмотр в Турине, а потом отправится в аренду. А что де Лигт? Он созванивался с Сарри по поводу своей роли в «Юве».

6. «Барселона» рассматривает кандидатуру Дани Алвеса, но 36-летний бразилец не приоритетный вариант.

7. Бухаров может перейти в «Сочи». Все логично – бывший игрок «Зенита».

8. Доннарумма хочет остаться в «Милане» и может пойти на понижение зарплаты. «Россонери» отказались от Жедсона, «Бенфика» просила за хавбека 30 млн евро.

9. Инсинье может стать частью трансфера Икарди в «Наполи». Неплохо.

10. Немного дичи из Англии. «Астон Вилла» выкупит защитника «Борнмута» Мингза за 25 млн фунтов.

11. Время топ-трансферов: «ПСЖ» бесплатно подписал 19-летнего защитника «Аякса» Баккера; Рабиу ушел из «Крыльев Советов».

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