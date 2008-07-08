Бразилия впервые пропустила на Кубке Америки лишь в финале, сухая серия Алиссона – 889 минут

Сборная Бразилии в финале Кубка Америки впервые на турнире пропустила гол.
На 44-й минуте нападающий «Интернасьонала» и сборной Перу Паоло Герреро забил с пенальти (1:2, перерыв).
Вратарь бразильцев и «Ливерпуля» Алиссон не пропускал 9 матчей подряд – сухая серия достигла 889 минут. Последним его ворота поражал форвард «Ньюкасла» Хосе Саломон Рондон в матче АПЛ (3:2) 4 мая.
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