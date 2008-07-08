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Бразилия впервые пропустила на Кубке Америки лишь в финале, сухая серия Алиссона – 889 минут

Теги Паоло Герреро Ливерпуль Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Сборная Перу по футболу Кубок Америки рекорды Хосе Саломон Рондон Алиссон Футбол

Сборная Бразилии в финале Кубка Америки впервые на турнире пропустила гол.

На 44-й минуте нападающий «Интернасьонала» и сборной Перу Паоло Герреро забил с пенальти (1:2, перерыв).

Вратарь бразильцев и «Ливерпуля» Алиссон не пропускал 9 матчей подряд – сухая серия достигла 889 минут. Последним его ворота поражал форвард «Ньюкасла» Хосе Саломон Рондон в матче АПЛ (3:2) 4 мая.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча Бразилия – Перу в прямом эфире. Также у нас доступна текстовая трансляция игры.

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