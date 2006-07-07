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Лионель Месси: «Мы превосходили Бразилию и заслуживали финала. Футбол был к нам несправедлив»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Футбол

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его сборная заслуживала большего на Кубке Америки, где заняла третье место.

«Мы покидаем этот турнир с наградой, но прежде всего с высоко поднятой головой и с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив.

По уровню нашей игры, по тому, что мы превосходили Бразилию, мы заслуживали быть в финале.

Но мы должны с оптимизмом смотреть вперед, потому что у нас есть будущее – у этой сборной серьезный фундамент.

Нам просто нужно немного времени. #ВпередАргентина», – написал Месси в своем инстаграме.

Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Он заявил, что «коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал». 

😳Месси очень странно удалили в матче с Чили. Он считает это местью и говорит о коррупции на Кубке Америки

 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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