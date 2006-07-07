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Лионель Месси: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу судьи Сборная Перу по футболу Кубок Америки Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не появился на награждении команды после матча за третье место на Кубке Америки.

«Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал

Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду.

Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии.

Надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, и Перу сможет составить конкуренцию, потому что команда на это способна. Но я вижу, что это будет сложно», – заявил Месси.

Месси не вышел получать медаль на Кубке Америки

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