Пляжный волейбол. Стояновский и Красильников играют с немцами в финале чемпионата мира

Сегодня проходит финальный матч мужского чемпионата мира по пляжному волейболу. Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников играют с немцами Юлиусом Толе – Клеменсом Виклером.
Российские волейболисты-пляжники еще ни разу в истории не выигрывали чемпионат мира.
Пляжный волейбол
Чемпионат мира
Гамбург, Германия
Мужчины
Финал
Юлиус Толе – Клеменс Виклер (Германия) – Олег Стояновский – Вячеслав Красильников (Россия) – 0-0 (0:0, идет первый сет)
Матч за 3-е место
Андерс Мол – Кристиан Сорум (Норвегия) – Трай Берн – Тревор Крэбб (США) – 2-1 (19:21, 21:15, 15:10)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.