Пляжный волейбол. Стояновский и Красильников играют с немцами в финале чемпионата мира

Сегодня проходит финальный матч мужского чемпионата мира по пляжному волейболу. Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников играют с немцами Юлиусом Толе – Клеменсом Виклером.

Российские волейболисты-пляжники еще ни разу в истории не выигрывали чемпионат мира.

Пляжный волейбол

Чемпионат мира

Гамбург, Германия

Мужчины

Финал

Юлиус Толе – Клеменс Виклер (Германия) – Олег Стояновский – Вячеслав Красильников (Россия) – 0-0 (0:0, идет первый сет)

Матч за 3-е место

Андерс Мол – Кристиан Сорум (Норвегия) – Трай Берн – Тревор Крэбб (США) – 2-1 (19:21, 21:15, 15:10)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.