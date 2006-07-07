Защитник «Баффало» Ристолайнен оштрафован на 120 тысяч евро за превышение скорости в Финляндии

Защитник Расмус Ристолайнен оштрафован за превышение скорости.

По информации Ilta-Sanomat, 24-летний финн, управляя внедорожником Mercedes-Benz G 500 в Турку, разогнался до 81 км/ч на участке дороге с максимальной разрешенной скоростью 40 км/ч.

В Финляндии размер штрафа зависит от уровня дохода нарушителя. Ристолайнен в зарабатывает 5,4 млн долларов в год.

Исходя из этого, хоккеист был оштрафован на 120 680 евро. Также будет решаться вопрос о лишении водительских прав на срок до трех месяцев.