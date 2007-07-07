Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечом

Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить .

«Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом», – говорится в рапорте судьи об удалении капитана аргентинцев.

Также де Вивар объяснил красную карточку защитника чилийцев , с которым у Месси и произошел конфликт.

«Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Грубые удары соперника грудью и рукой, прежде чем его остановили партнеры по команде», – написал арбитр.

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