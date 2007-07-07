Реклама 18+
Реклама 18+

Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечом

Теги Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Чили по футболу судьи Кубок Америки Гари Медель Марио Диас де Вивар Футбол

Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить Лионеля Месси.

«Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом», – говорится в рапорте судьи об удалении капитана аргентинцев.

Также де Вивар объяснил красную карточку защитника чилийцев Гари Меделя, с которым у Месси и произошел конфликт.

«Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Грубые удары соперника грудью и рукой, прежде чем его остановили партнеры по команде», – написал арбитр.

Лионель Месси: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого»

😳Месси абсурдно удалили в матче с Чили. Он считает это местью и говорит о коррупции на Кубке Америки

Реклама 18+

Опрос

Удаление Месси справедливо?

9307 голосов 9
  • Нет
    75%
  • Да
    25%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться