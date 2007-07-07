КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси: «Нужно уметь принимать результат и решения судей»

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с заявлением по поводу обвинений капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в коррупции.

«В футболе ты иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Основополагающей частью честной игры является умение принимать результат достойно и с уважением. То же самое относится к решениям судей, которые тоже люди, они всегда способны совершенствоваться.

Неприемлемо то, что после инцидентов на турнире с участием 12 команд, участвовавших на равных условиях, появились необоснованные обвинения в отсутствии справедливости, что ставит под вопрос целостность Кубка Америки.

Эти обвинения представляют собой отсутствие уважения к турниру, ко всем участвовавшим футболистам и сотням профессионалам из КОНМЕБОЛ – организации, которая с 2016 года неустанно работает для развития, профессионального роста и прозрачности футбола Южной Америки», – говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

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