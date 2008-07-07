Американка Рапино получила «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» ЖЧМ-2019

На женском чемпионате мира в воскресенье в финальном матче сборная США обыграла Голландию (2:0).
Лучшим игроком встречи и всего чемпионата признана форвард американской команды Меган Рапино, ставшая автором первого гола в этом матче на 61-й минуте.
Всего на турнире Рапино забила 6 голов, став лучшим снайпером ЧМ. Столько же забитых мячей на счету американки Алекс Морган и англичанки Эллен Уайт, но у Рапино меньше матчей и сыгранных минут
Лучшим вратарем чемпионата мира признана голландка Сари ван Венендал, титул лучшего молодого игрока получила немка Джулия Гвинн.
Для сборной США это второй титул подряд. В 2015 году США выиграли в финале у Японии (5:2).
Сборная США лидирует по победам на чемпионатах мира (4), опережая Германию (2). Чемпионаты мира среди женщин проводятся с 1991 года.
The #PlayeroftheMatch presented by @Visa for #USANED is @USWNT’s @mPinoe! #FIFAWWC pic.twitter.com/RgfwB4QuQv— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 7, 2019
adidas Golden Ball:— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 7, 2019
🥇 Megan RAPINOE – #USA
🥈 Lucy BRONZE – #ENG
🥉 Rose LAVELLE – #USA#FIFAWWC pic.twitter.com/ayJjnfGR1d
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