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Американка Рапино получила «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» ЖЧМ-2019

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На женском чемпионате мира в воскресенье в финальном матче сборная США обыграла Голландию (2:0).

Лучшим игроком встречи и всего чемпионата признана форвард американской команды Меган Рапино, ставшая автором первого гола в этом матче на 61-й минуте. 

Всего на турнире Рапино забила 6 голов, став лучшим снайпером ЧМ. Столько же забитых мячей на счету американки Алекс Морган и англичанки Эллен Уайт, но у Рапино меньше матчей и сыгранных минут 

Лучшим вратарем чемпионата мира признана голландка Сари ван Венендал, титул лучшего молодого игрока получила немка Джулия Гвинн. 

Для сборной США это второй титул подряд. В 2015 году США выиграли в финале у Японии (5:2).

Сборная США лидирует по победам на чемпионатах мира (4), опережая Германию (2). Чемпионаты мира среди женщин проводятся с 1991 года.

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