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Месси может пропустить Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022 из-за дисквалификации от КОНМЕБОЛ

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу дисквалификации судьи Кубок Америки ЧМ-2022 Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от соревнований Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на два года, сообщает As.

Если запрет вступит в силу, Месси пропустит Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии, а также отбор на ЧМ-2022

По правилам КОНМЕБОЛ запрещено оскорблять организацию или ее представителей.

В матче за 3-е место на Кубке Америки Месси был удален с поля, а после игры обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Организация заявила, что слова Месси свидетельствуют об отсутствии уважения к турниру.

😳Месси очень странно удалили в матче с Чили. Он считает это местью и говорит о коррупции на Кубке Америки

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