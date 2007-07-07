Месси может пропустить Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022 из-за дисквалификации от КОНМЕБОЛ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от соревнований Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на два года, сообщает As.
Если запрет вступит в силу, Месси пропустит Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии, а также отбор на ЧМ-2022.
По правилам КОНМЕБОЛ запрещено оскорблять организацию или ее представителей.
В матче за 3-е место на Кубке Америки Месси был удален с поля, а после игры обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
Организация заявила, что слова Месси свидетельствуют об отсутствии уважения к турниру.
😳Месси очень странно удалили в матче с Чили. Он считает это местью и говорит о коррупции на Кубке Америки