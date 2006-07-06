«Атлетико» отчитал «Барсу» и Гризманна, скандал с Рио-2016, Медведев и Хачанов вылетели с «Уимблдона» и другие новости утра

1. «Атлетико» выкатил мощное заявление по поводу «Барселоны» и Антуана Гризманна. Мадридцы обвинили обе стороны в неуважении из-за тайных переговоров по ходу сезона, отказали каталонцам в отсрочке платежа по трансферу и вызвали игрока на предсезонку. Разбираемся в раскладах.

Сегодня «Зенит» зарубится с «Локомотивом» за Олимп Суперкубок России. Это третья встреча команд в борьбе за трофей. Две предыдущие «Локо» проиграл, а также пролетел в двух последних суперкубковых матчах. Сможет ли Палыч сломать традицию, чтобы был повод распечатать бутылку белого новозеландского? Получите 1000 рублей на ставку бесплатно и играйте без риска.

2. Бывший губернатор Рио сообщил, что олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и еще 8 членов МОК получили деньги за голосование во время выбора столицы Олимпиады-2016. Попов подаст иск о защите прав и достоинства. Чепиков считает, что в мире просто не любят Россию.

3. Уимблдон. 15-летняя Гауфф, Халеп, Плишкова, Свитолина, Ястремская вышли в 1/8 финала, Возняцки выбыла. В мужской сетке дальше прошли Джокович, Пэр и Вердаско, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов покинули турнир.

4. Трансферы. Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года. «Спартак» согласовал условия контракта с вингером «Вольфсбурга-2» Баду. Пишут, что Сальваторе Боккетти расторг контракт с красно-белыми и уезжает в Италию. Полузащитник «Рубина» Сутормин, кажется, перейдет в «Зенит», а агент Поля Погба заявил о намерении игрока покинуть «Манчестер Юнайтед». Набиуллин может оказаться в «Сочи», а «Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака». Юрий Жирков и Михаил Кержаков продлили контракты с «Зенитом». О других сделках и инсайдах читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

5. «Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Майком Салливаном до 2024 года.

6. В 1/8 финала Кубок Африки Сенегал одолел Уганду, а Марокко уступило Бенину по пенальти.

7. В произвольной программе нового сезона фигуристка Алина Загитова выступит в образе Клеопатры.

8. НБА. Кавай Ленард решил подписать контракт с «Клипперс». «Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс». Дэнни Грин перейдет в «Лейкерс».

9. Товарищеские матчи. «Краснодар» проиграл «Уралу», «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом», «Динамо» победило «Слован».

10. Роберт Уиттакер 5 октября встретится с Исраэлем Адесаньей на UFC 243. Бой пройдет в Мельбурне или Лас-Вегасе.

11. Защитник Никита Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один год. Зарплата – 3,2 млн долларов.

12. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала очередную победу на 8-м этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Цитаты дня.

Американский фигурист Алексей Красножон: «Читаю Sports.ru, особенно комментарии. Там такой ужас творится!»

Артем Дзюба: «В «Спартаке» мне угрожали: если где-то не добежишь, тебе хана. В «Зените» чувствовал доверие».