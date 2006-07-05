Буффон в «Юве», Лэмпард в «Челси», Роббен закончил, россиянки проиграли на Евробаскете и другие новости утра

1. Буффон подписал контракт с «Ювентусом»🦓, вернувшись из «ПСЖ». Но еще круче смотрится возвращение Лэмпарда: Фрэнк стал главным тренером «Челси»🦁.

2. Роббен завершил карьеру. «Челси», «Реал», «Бавария», 🍊«Оранье», две медали ЧМ🥈🥉 и победный гол в финале ЛЧ – давайте поаплодируем великолепному лысому вингеру 👏

3. «Краснодар» выиграл Кубок Париматч Премьер, «Ростов» – второй, а московские клубы на дн… в нижней части таблицы. Для ЦСКА все матчи закончились поражениями.

4. «Зенит» купил защитника Дугласа Сантоса. А Полоз ушел поднимать дебютанта РПЛ «Сочи».

5. Кроме того, представлена новая форма «Зенита». «Локомотив» не отстал и предъявил публике сразу три комплекта.

6. На Ближнем Востоке денег все еще в достатке: «Ман Сити» заплатил отступные в размере 70 млн евро за хавбека «Атлетико» Родри, «ПСЖ» объявил о контракте с покинувшим «МЮ» Эррерой.

7. Женская сборная России проиграла испанкам в плей-офф Евробаскета 😢

8. Кокорина и Мамаева этапировали. Куда именно – подробно рассказал адвокат Павла.

9. На «Уимблдоне» Надаль, Федерер, Нисикори, Фоньини и Тсонга вышли в третий круг, Изнер, Чилич и Рублев выбыли. В женской части сетки Кербер проиграла Дэвис. Серена, Квитова, Барти и Стивенс вышли в третий круг, Флинк выбыла.

10. Появился первый трейлер фильма о Льве Яшине. Ну… В общем судите сами.

Цитата. Меган Рапино о США: «Эта страна была основана на идеалах, но в то же время на рабстве»