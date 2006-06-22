НХЛ. «Нэшвилл» обменял Суббана в «Нью-Джерси»

В произошел крупный обмен.

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан отправляется в .

«Дэвилс» отдали «Предс» защитников Стива Сантини и Джереми Дэвиса и два драфт-пика второго раунда – в 2019 (34-й общий) и 2020 годах.

30-летний Суббан выступал за «Нэшвилл» с 2016 года. Его статистику можно изучить здесь. Контракт канадца будет действовать еще три года с кэпхитом 9 миллионов долларов.

24-летний Сантини провел в НХЛ три сезона, 22-летний Дэвис – ни одного. У Сантини контракт действует еще два сезона, кэпхит – 1,4 млн долларов, у Дэвиса аналогично по срокам, но с кэпхитом 925 тысяч долларов.