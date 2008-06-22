У Валуева диагностировали опухоль мозга. Он уже перенес две операции

Бывший боксер-профессионал и депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что перенес две операции из-за опухоли мозга.

«Все, что у вас творится с головным мозгом, очень хрупкое и до сих пор не полностью изученное. Я это понимал. Я просто примеры знаю. Люди погибали с этим.

- Вы быстро приняли решение оперироваться?

– Моментально. Сразу. Дело в том, что заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение.

- Вам было страшно в тот момент?

– Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол. Я помню, что я шутил что-то.

- А врачи предупреждали вас о рисках каких-то?

– Предупреждали. Но это не настолько... Я не знаю, как вам ответить. Мне приходилось это сделать два раза, потому что в Германии это не доделали до конца.

В итоге, дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать.

- Болезнь побеждена?

– Нельзя так сказать. Мне приходится каждый месяц проходить терапию безусловно», – рассказал Валуев.