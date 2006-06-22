Сергей Степашин: «Кокорин не скандалил в «Динамо». Как ушел в «Зенит» – заскандалил»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о форварде «Зенита» Александре Кокорине.

– Сейчас освободилось много игроков – Глушаков, Комбаров из «Спартака», осенью выйдут на свободу Мамаев и Кокорин. Не стоит ли взять скандальных футболистов на перевоспитание в «Динамо»?

– Кокорин, когда был в «Динамо», он не скандалил. Как ушел в «Зенит» – заскандалил. Это вопрос к «Зениту».

Второе. Насколько я знаю, Комбаров и Глушаков собираются в «Сочи». Это ленинградское «Динамо», кстати, бывшее.

Что касается Кокорина… Не знаю, у него травма, как с ногой он будет и – психологически. Но вообще поиграет, он такой любопытный человек.

Ну, получили свое. Думаю, пускай исправляются, как все люди. Эдуард Стрельцов дважды становился лучшим футболистом Советского Союза уже после того, как отсидел 7 лет в тюрьме, и не сломался, – сказал Степашин.