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Американский хореограф обвинила Глейхенгауза в плагиате ее постановки для программы Загитовой

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

Известный американский хореограф Джоджо Гомез обвинила хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате ее постановки для программы фигуристки Алины Загитовой.

Глейхенгауз поставил Загитовой показательный номер на песню Билли Айлиш Bad Guy. Об этом он объявил 18 мая на своей странице в инстаграме.

Гомез поставила танец на эту же песню еще 11 апреля.

«Тот случай, когда моя постановка танца на Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я польщена, что вы так вдохновились моей работой, но в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Японию», – написала Гомез.

После этого Глейхенгауз удалил все ответы пользователей к своей записи о постановке программы и запретил комментирование.

13 мая другая российская фигуристка Евгения Медведева в интервью сообщила, что Bad Guy – ее любимая песня. Тогда Глейхенгауз ответил, что не видел того интервью с Медведевой.

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