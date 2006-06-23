Бразилия и Венесуэла вышли в четвертьфинал Кубка Америки, Боливия вылетела

Определились еще два четвертьфиналиста Кубка Америки-2019.

В группе A сборная Бразилии обыграла Перу (5:0), набрала семь очков и вышла с первого места.

Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Венесуэлы, в третьем туре одолевшая Боливию (2:1). Та, в свою очередь, потеряла все шансы на продолжение борьбы после группового этапа.

Что касается Перу, они c четырьмя очками сохраняют шанс на выход с третьего места. Для этого им нужно, чтобы хотя бы одна пара из Аргентина – Катар и Эквадор – Япония, которые встретятся в последнем туре, сыграли вничью.