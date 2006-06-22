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«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

Теги ПСЖ Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Антуан Гризманн Футбол

«Барселона» хочет совершить два крупных трансфера летом.

Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.

Основная проблема заключается в финансах. Переход Гризманна обойдется в 120 миллионов евро, за Неймара могут заплатить 100 миллионов и включить в сделку Коутиньо. 

«Барселоне» при этом придется продать ряд игроков, чтобы сбалансировать уровень расходов и доходов. Отмечается, что Неймару и Гризманну придется пойти на понижение зарплаты.

«Барса» хочет подписать и Гризманна, и Неймара. Уже есть четкий план

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