Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца

В НХЛ проходят второй и дальнейшие раунды драфта-2019.
Выбранные российские игроки:
2-й раунд
36. «Каролина» – в Петр Кочетков (СКА)
42. «Миннесота» – н Владислав Фирстов (USHL)
45. «Нэшвилл» – н Егор Афанасьев (OHL)
48. «Сан-Хосе» – з Артемий Князев (QMJHL)
61. «Нью-Джерси» – з Никита Охотюк (OHL)
62. «Сент-Луис» – н Никита Александров (QMJHL)
3-й раунд
70. «Нью-Джерси» – з Даниил Мисюль («Локомотив»)
79. «Вегас» – н Павел Дорофеев («Металлург» Магнитогорск)
85. «Эдмонтон» – в Илья Коновалов («Локомотив»)
88. «Калгари» – н Илья Николаев («Локомотив»)
4-й раунд
107. «Аризона» – н Александр Дарьин («Локомотив»)
108. «Сан-Хосе» – н Егор Спиридонов («Металлург» Магнитогорск)
114. «Коламбус» – н Дмитрий Воронков («Ак Барс»)
115. «Торонто» – н Михаил Абрамов (QMJHL)
117. «Нэшвилл» – з Семен Чистяков («Салават Юлаев»)
5-й раунд
129. «Нью-Джерси» – н Арсений Грицюк («Авангард»)
149. «Миннесота» – н Матвей Гуськов (OHL)
152. «Каролина» – н Кирилл Слепец («Локомотив»)
154. «Бостон» – н Роман Бычков («Локомотив»)
6-й раунд
164. «Сан-Хосе» – н Тимур Ибрагимов (СКА)
165. «Филадельфия» – н Егор Сердюк (QMJHL)
170. «Монреаль» – н Арсен Хисамутдинов («Нефтехимик»)
174. «Аризона» – н Данил Савунов («Дизель»)
7-й раунд
190. «Детройт» – н Кирилл Тютяев («Автомобилист»)
193. «Эдмонтон» – н Максим Денежкин («Локомотив»)
198. «Тампа-Бэй» – н Михаил Шалагин («Спартак»)
208. «Сент-Луис» – в Вадим Жеренко («Динамо»)