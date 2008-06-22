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Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Локомотив Нефтехимик Спартак Автомобилист Нью-Джерси Каролина Нэшвилл Сент-Луис Миннесота Калгари Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ драфт НХЛ Михаил Бычков Динамо Илья Коновалов Михаил Шалагин Даниил Мисюль Никита Охотюк Егор Спиридонов Павел Дорофеев Кирилл Слепец Петр Кочетков Арсен Хисамутдинов Максим Денежкин Дмитрий Воронков Семен Чистяков Арсений Грицюк Илья Николаев 2001 Хоккей

В НХЛ проходят второй и дальнейшие раунды драфта-2019.

Выбранные российские игроки:

2-й раунд

36. «Каролина» – в Петр Кочетков (СКА)

42. «Миннесота» – н Владислав Фирстов (USHL)

45. «Нэшвилл» – н Егор Афанасьев (OHL)

48. «Сан-Хосе» – з Артемий Князев (QMJHL)

61. «Нью-Джерси» – з Никита Охотюк (OHL)

62. «Сент-Луис» – н Никита Александров (QMJHL)

3-й раунд

70. «Нью-Джерси» – з Даниил Мисюль («Локомотив»)

79. «Вегас» – н Павел Дорофеев («Металлург» Магнитогорск)

85. «Эдмонтон» – в Илья Коновалов («Локомотив»)

88. «Калгари» – н Илья Николаев («Локомотив»)

4-й раунд

107. «Аризона» – н Александр Дарьин («Локомотив»)

108. «Сан-Хосе» – н Егор Спиридонов («Металлург» Магнитогорск)

114. «Коламбус» – н Дмитрий Воронков («Ак Барс»)

115. «Торонто» – н Михаил Абрамов (QMJHL)

117. «Нэшвилл» – з Семен Чистяков («Салават Юлаев»)

5-й раунд

129. «Нью-Джерси» – н Арсений Грицюк («Авангард»)

149. «Миннесота» – н Матвей Гуськов (OHL)

152. «Каролина» – н Кирилл Слепец («Локомотив»)

154. «Бостон» – н Роман Бычков («Локомотив»)

6-й раунд

164. «Сан-Хосе» – н Тимур Ибрагимов (СКА)

165. «Филадельфия» – н Егор Сердюк (QMJHL)

170. «Монреаль» – н Арсен Хисамутдинов («Нефтехимик»)

174. «Аризона» – н Данил Савунов («Дизель»)

7-й раунд

190. «Детройт» – н Кирилл Тютяев («Автомобилист»)

193. «Эдмонтон» – н Максим Денежкин («Локомотив»)

198. «Тампа-Бэй» – н Михаил Шалагин («Спартак»)

208. «Сент-Луис» – в Вадим Жеренко («Динамо») 

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