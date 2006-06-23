Пол Малиньяджи: «Думаю, на этом я завязал с кулачными боями»

Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи прокомментировал поражение в кулачном бою с Артемом Лобовым.

«Многие люди из бокса отговаривали меня от этой идеи. Но все равно: кулачные бои – это крутой спорт. Наша история была спланирована – и мы подарили фанатам то, чего они хотели.

Похоже, сегодня я сломал руку. Но зато мои зубы на месте. Нужно признать, что он попал по мне лишь одним чистым ударом.

Думаю, на этом я завязал с кулачными боями. Но это было весело», – сказал Малиньяджи.

Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей на BKFC 6 в Тампе.