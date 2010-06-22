НХЛ. «Каролина» выменяла Марло у «Торонто»

и «Каролина» произвели обмен.

«Харрикейнс» заполучили нападающего Патрика Марло, который играл в Канаде два последних сезона. Статистику 39-летнего игрока можно изучить здесь.

Кроме того, американский клуб получил пик первого раунда 2020 года (при условии, что он будет вне топ-10; если окажется в топ-10, то перенесется на 2021-й), а также пик 7-го раунда 2020 года. В обратную сторону отправился пик 6-го раунда 2020 года.

У Марло остается последний год по контракту с кэпхитом 6,25 млн долларов.