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Гран-при Франции. Квалификация. Квят, Грожан, Стролл, Расселл и Кубица выбыли после первого сегмента

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Гран-при Франции
Поль-Рикар, Ле-Кастелле
22 июня 2019 года
Квалификация

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне.

Топ-10

1. Валттери Боттас  («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Нико Хюлькенберг («Рено»)

5. Даниэль Риккардо («Рено»)

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

10. Себастьян Феттель («Феррари»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Даниил Квят («Торо Россо»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

19. Джордж Расселл («Уильямс»)

20. Роберт Кубица («Уильямс»)

Гран-при Франции. 3-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Леклер – третий, Квят – 17-й

«Феррари» перехватила у «Мерседеса» лидерство почти во всех поворотах. Немцев спасает только конфигурация трассы

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