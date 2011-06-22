Лига наций. Россия встретится с Болгарией, США против Канады и другие матчи

В ночь с 22 на 23 июня сборная России по волейболу встретится с командой Болгарии в матче четвертой недели мужской Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

4-я неделя

23 июня

Куяба, Бразилия

Болгария – Россия – 0.00

Бразилия – Германия – 3.00

22 июня

Ардебиль, Иран

Франция – Португалия – 3-0 (25:23, 26:24, 25:23)

Иран – Австралия – 3-0 (25:19, 25:19, 25:14)

Милан, Италия

Польша – Сербия – 3-2 (32:30, 21:25, 25:21, 19:25, 15:11)

Италия – Аргентина – 21.00

Хофман Эстейтс, США

Китай – Япония – 22.00



США – Канада – 3.30 (23 июня)

Турнирное положение: Иран – 10 побед – 1 поражение (30 очков), Бразилия – 9-1 (25), Франция – 8-3 (25), Италия – 8-2 (24), Россия – 8-2 (23), США – 6-4 (19), Польша – 7-4 (19), Канада – 5-5 (15), Сербия – 5-6 (14), Аргентина – 4-6 (13), Япония – 4-6 (10), Болгария – 3-6 (8), Португалия – 2-9 (7), Германия – 2-8 (6), Австралия – 1-10 (7), Китай – 1-9 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».