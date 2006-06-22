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У «Реала» появится женская команда

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес женский футбол Футбол

Мадридский «Реал» создаст свою женскую футбольную команду, которая начнет выступление в следующем сезоне.

На следующей неделе состоится слияние «Реала» с клубом «Тэйкон», место которого «Мадрид» и займет в женской примере. Сделка оценивается примерно в 300 тысяч евро.

«Тэйкон», основанный в 2012 году, по итогам прошлого сезона завоевал путевку в примеру – высший дивизион.

Отметим, что у «Реала» впервые в истории клуба появится женская команда.

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