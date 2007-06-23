Рафаэль Ловато победил Гегарда Мусаси и стал чемпионом Bellator в среднем весе

Сегодня в Лондоне прошел Bellator 223.

В главном бою за титул в среднем весе встретились Гегард Мусаси (45-7-2) и Рафаэль Ловато (10-0).

Поединок закончился победой Ловато решением большинства судей – 47-47, 48-47, 48-47.

В андеркарде Мелвин Манхуф (31-14-1) победил Кента Кауппинена (11-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28), Пола Дэйли (41-17-2) победил Эрика Силву (20-11) единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27), а Джеймс Галлахер (9-1) победил Джеремию Лабиано (12-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).