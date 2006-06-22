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«Барселона» отказалась от трансфера де Лигта. Общие затраты превысили бы 200 млн евро

Теги ПСЖ высшая лига Голландия Аякс Ювентус Барселона Ла Лига возможные трансферы Мино Райола агенты Маттейс де Лигт Футбол

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб отказался от трансфера 19-летнего футболиста, решив не идти на его условия. Общие траты на переход голландского игрока превысили бы 200 миллионов евро.

Де Лигт хотел зарабатывать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов («Барселоне» это бы обошлось в 120 миллионов евро за пять лет), трансфер бы обошелся в 75 миллионов евро плюс бонусы, также 20% от суммы сделки хотел Мино Райола, агент игрока.

«Барса» не намерена столько тратить, о чем и сообщила де Лигту. У каталонцев четыре центральных защитника и нет нужны в срочном приобретении еще одного.

Сообщалось, что аналогичные условия Райола обсуждает с «Ювентусом». Туринский клуб и «ПСЖ» остаются претендентами на де Лигта.

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