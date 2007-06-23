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Американский хореограф, обвинившая Глейхенгауза в плагиате: «Он связался со мной и извинился»

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

Известный американский хореограф Джоджо Гомез сказала, что хореограф Даниил Глейхенгауз извинился перед ней за плагиат ее постановки для программы фигуристки Алины Загитовой.

«Когда я говорю о воровстве, я имею в виду повторение всего концепта, всей песни. В этом номере все то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по времени.

Есть разница между тем, чтобы делать в похожем стиле, исполнять похожие движения – они универсальны, и тем, чтобы полностью воровать концепт и весь номер. Именно так и произошло.

Ребята, спасибо за вашу поддержку – я это очень ценю. Я не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время я должна отстаивать свои работы и их заимствование. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился», – сказала Гомез в инста-сторис.

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