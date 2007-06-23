Американский хореограф, обвинившая Глейхенгауза в плагиате: «Он связался со мной и извинился»

Известный американский хореограф Джоджо Гомез сказала, что хореограф Даниил Глейхенгауз извинился перед ней за плагиат ее постановки для программы фигуристки .

«Когда я говорю о воровстве, я имею в виду повторение всего концепта, всей песни. В этом номере все то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по времени.

Есть разница между тем, чтобы делать в похожем стиле, исполнять похожие движения – они универсальны, и тем, чтобы полностью воровать концепт и весь номер. Именно так и произошло.

Ребята, спасибо за вашу поддержку – я это очень ценю. Я не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время я должна отстаивать свои работы и их заимствование. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился», – сказала Гомез в инста-сторис.

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