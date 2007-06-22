Лишенного водительских прав Гулиева оштрафовали за превышение скорости

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, ранее лишенный водительских прав, оштрафован за превышение скорости.

«Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено Гулиевым по адресу: Волоколамское шоссе, дом 10, неподалеку от стадиона «Спартак». Это произошло 24 мая 2019 года.

После этого в отношении футболиста был составлен протокол об административном правонарушении по ч 2. статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»).

Гулиеву выписан штраф в размере 500 рублей», – сообщил источник в правоохранительных органах.

19 апреля 22-летний хавбек красно-белых был лишен водительских прав на четыре месяца.

Такое решение было принято в мировом суде Красносельского района за то, что футболист повторно проехал на красный свет.

10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел гражданина США Майкла Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа.

После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации, и стороны подписали соглашение.

«Спартак» оштрафовал игрока на 5 миллионов рублей и отправил в дубль. Позже Гулиева вернули в первую команду.