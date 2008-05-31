Дзюба собрался в АПЛ, Рамос остается в «Реале», «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в 1-м матче финала НБА и другие новости утра

1. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в АПЛ: его переходом займется агент Роналду, а интересуется игроком «Вулверхэмптон».

2. Защитник «Реала» Серхио Рамос созвал пресс-конференцию и объявил, что остается в мадридском клубе. Расходимся.

3. В первых стыковых матчах за места в РПЛ «Уфа» выиграла у «Томи» (2:0), а «Нижний Новгород» уступил «Крыльям Советов» (1:3). Ответные игры пройдут 2 июня.

4. В финале НБА «Торонто» выиграл первый матч у действующего чемпиона «Голден Стэйт» (118:109).

5. Трансферы. «Барселона» заморозила трансфер Гризманна, он не приоритетная цель. На Коутиньо претендуют «МЮ», «Челси» и «ПСЖ». «Спартак» интересуется Мусондой и хавбеком «Гронингена» Доаном. «МЮ» хочет 80 млн фунтов за Лукаку. Клубы РПЛ интересуются Иваном Игнатьевым, но «Краснодар» не отпустит форварда менее чем за 20 млн евро. «Локомотив» присматривается к нападающему «Тоттенхэма» Янссену. «Ман Сити» отклонил предложение «Баварии» о трансфере Сане за 80 млн евро.

6. Ролан Гаррос. Блинкова, Халеп, Осака, Серена, Александрова вышли в 3-й круг, Касаткина и Соболенко выбыли. У мужчин второй раунд преодолели Хачанов, Джокович, дель Потро, Зверев и Тим.

7. Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера».

8. Сборная России заняла 6-е место в медальном зачете зимних олимпийских дисциплин. У нее 5 побед и 38 медалей.

9. РПЛ стала шестой в Европе по доходам в сезоне-2017/18, заработав 813 млн евро.

10. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак претендует на премию «Открытие года» по версии GQ. Хабиб, Овечкин, Кулижников, Климов и Хачанов номинированы на премию «Спортсмен года».

11. Журналист Василий Конов написал, что «Матч ТВ» запретил сотрудникам работу на матчах АПЛ в «Рамблере». Василий Уткин прокомментировал.

12. Женская сборная России проиграла команде Турции (0-3) в рамках второй недели волейбольной Лиги наций. Это пятое поражение в шести матчах.

13. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в 2018 году заработала 132,7 млн рублей.

Цитаты дня.

Илья Ковальчук: «Мне пиво помогает восстанавливаться. Шлеменко может говорить все что угодно». Позже «СЭ» удалил цитаты Ковальчука про алкоголь. Шлеменко, кстати, ответил.

Тарасов о словах Соловьева про Екатеринбург: «Как можно в СМИ называть козлищами противников храма?»

Слуцкая о негативе после критики Загитовой: «Мы вправе комментировать, а не вы, кто сидит на диване и ни черта, кроме цвета платьев, не различает».

Дзюба о сериалах: «Друзья» для меня номер один, а «Викинги» стоят намного выше «Игры престолов».