Слуцкая о негативе после критики Загитовой: «Мы вправе комментировать, а не вы, кто сидит на диване и ни черта, кроме цвета платьев, не различает»

Двукратный призер Олимпийских игр рассказала о том, как справилась с потоком негативных комментариев в соцсетях после критики в адрес чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой.

– Сейчас это уже дело далекого прошлого. Алина прекрасно со всем справилась, с большим отрывом выиграла чемпионат мира, а чемпионов не судят и не обсуждают. Она молодец и абсолютно заслуженная победительница.

Я человек со стажем в фигурном катании больше 30 лет и как никто другой имею право обсудить и рассказать то, что вижу. И имею право комментировать.

Я имею мнение. И имею право говорить и писать то, что хочу. А убеждать неадекватных людей в чем-то – у меня на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Хотите писать, ребят, – пишите. Мне-то чего – я заблокировала и пошла дальше.

– Сколько сообщений вы тогда удалили? Десятки, тысячи?

– Много. Я не одна удаляла. Были люди, которые помогали убирать негатив. Но я не повернута на таких вещах, что не дай бог – минус один подписчик.

– Самое жуткое сообщение в ваш адрес?

– Как и бедному Максиму [Транькову]: умрите, все такое подобное. Ребят, бог решит, когда и кому с этого света уходить. Точно не вам. Как люди только не боятся такое писать. Пускай не боятся. Бумеранг есть. Если вы считаете, что так правильно – ради бога. Но, наверное, вы должны подумать, что у вас тоже есть продолжение рода.

А то говорили, что вот Максим поддерживает одну… А кто-то поддерживал Машу Бутырскую, когда я каталась. Я что, должна была подойти и сказать «Да чтоб ты сдох, потому что ты ее поддерживаешь?». Нет, потому что у каждого есть мнение.

И именно мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидите на диване, и ни черта, кроме цвета платьев, не различаете. Именно мы имеем право говорить. И мы можем вам рассказать, что кого-то поддерживают, а кого-то убирают. И когда мне будет 60-80 лет, я буду иметь право комментировать. А не дядя с улицы.

А то сейчас все это переходит в сферу неадекватности – больные люди, которых нужно показывать врачам. Психически здоровый человек никогда не будет писать такие вещи и сталкивать людей. И я это открыто говорю. Психически больные люди губят наших девчонок, – сказала Слуцкая.

«Если не буду принимать таблетки, я умру». Ирина Слуцкая – предельно откровенная