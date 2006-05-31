Дзюба о сериалах: «Друзья» для меня номер один, а «Викинги» стоят намного выше «Игры престолов»

Нападающий Артем Дзюба рассказал о своих любимых сериалах.

– Почему это все [«Игра престолов»] так популярно?

– Всем зашло то, что сериал очень необычный. Красочный, интересные диалоги. Сам мир построен так, что ни за кого не держатся – любого могут убить в любой момент. Начинается с того, что все думают: ага, Эддард Старк – главный персонаж. Бац, его убили! Все переворачивается – сегодня ты был подонком, завтра уже за добро, и наоборот. Тот же Джейме Ланнистер – самая конченая гнида, цареубийца, подонок, ублюдок, его ненавидят все Семь королевств. А в итоге меняется, становится хорошим, за него начинаешь переживать, расстраиваться. Это круто.

Этот сериал не номер один в моем топе. Мне нравится эта тематика, когда сражаются на мечах – это более благородно. Это сейчас любой может со спины выстрелить, а раньше если ты оскорбил кого-то, он может вызвать тебя на дуэль – пойдем решим вопрос. И разговор заканчивается моментально, все болтуны и балаболы исчезают. В то время как ты – или сильный, или умный. Даже если ты коварный – ты знаешь, где открыть свой рот, а где не нужно этого делать. В нашем мире любой ботаник в интернете может оскорблять кого хочет и за это ему ничего не будет. Поэтому такой мир, как в «Игре престолов», «Ведьмаке» или «Викингах», мне нравится.

– Ваш топ-3 сериалов.

– Надо брать по направлениям. Есть культовые – например, «Друзья». Что бы ни происходило, «Друзья» для меня номер один. Всегда. Еще я восхищался «Доктором Хаусом», смотрел взахлеб все сезоны. Сейчас смотрю «Хороший доктор» – тоже нравится.

Если брать тематику, то «Викинги» для меня стоят намного выше «Игры престолов». Это действительно крутой сериал. Кстати! Сериал «Спартак» – я его три раза смотрел, всех подсадил на него. Очень люблю.

– Из русских сериалов какой самый лучший?

– Хмм, «Сваты». Это один из немногих сериалов, которые я смотрел взахлеб, прямо ждал. Очень люблю Федора Добронравова и всегда через общих знакомых – например, через Леонида Викторовича Слуцкого – передаю ему привет. Он, к моему удивлению, знает, кто я такой – это прикольно, – сказал Дзюба.