Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»

Нападающий Артем Дзюба попал в сферу интересов «Вулверхэмптона», сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня стало известно, что трансферными делами 30-летнего форварда будет заниматься португальский агент Жорже Мендеш, у которого тесные связи с клубом из графства Уэст-Мидлендс.

В завершившимся сезоне финишировал на 7-м месте в АПЛ и пробился в групповой этап Лиги Европы благодаря победе «Ман Сити» в Кубке Англии.

«Вулверхэмптон» подписал 11 португальцев. Это новая империя Жорже Мендеша