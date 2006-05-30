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Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Вулверхэмптона», сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня стало известно, что трансферными делами 30-летнего форварда будет заниматься португальский агент Жорже Мендеш, у которого тесные связи с клубом из графства Уэст-Мидлендс.

В завершившимся сезоне «Вулверхэмптон» финишировал на 7-м месте в АПЛ и пробился в групповой этап Лиги Европы благодаря победе «Ман Сити» в Кубке Англии.

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